Stand: 18.09.2022 12:58 Uhr Pedelec-Fahrer stirbt bei Unfall in Scheeßel

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall in Scheeßel (Landkreis Rotenburg). Demnach wollte ein 72-Jähriger mit seinem Pedelec die Landstraße 131 überqueren und achtete dabei nicht auf den Verkehr. Der Mann stieß mit einem Auto zusammen, das auf der Landstraße fuhr. Er erlitt tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.09.2022 | 06:30 Uhr