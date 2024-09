Stand: 05.09.2024 09:53 Uhr Panzergranate in Uelzen gefunden: 250 Anwohner evakuiert

Bei Bauarbeiten im Meisenweg im Uelzener Ortsteil Veerßen ist am späten Mittwochnachmittag eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Stadt wurden umgehend alle Gebäude im Umkreis von 300 Metern evakuiert. Betroffen waren rund 250 Anwohner. Das Deutsche Rote Kreuz richtete in einer nahe gelegenen Turnhalle eine Notunterkunft ein. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes gelang es, die Granate vor Ort kontrolliert zu sprengen. Die Anwohner konnten noch am Abend in ihre Häuser zurückkehren.

