Stand: 19.12.2023 17:32 Uhr Pakete aus Postshops gestohlen? Falsche DHL-Boten gefasst

Falsche DHL-Boten sollen seit Anfang Dezember im Nordosten von Niedersachsen Pakete und Briefe aus Postshops gestohlen haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, nahmen Einsatzkräfte am Montag zwei Verdächtige in Hodenhagen-Hademsdorf (Landkreis Heidekreis) vorläufig fest. Die beiden Männer im Alter von 29 und 34 Jahren saßen Polizeiangaben zufolge in einem geliehenen Transporter, der komplett mit Paketen und Briefen gefüllt war. Zuvor waren bei der Polizei fünf Diebstähle angezeigt worden: in Stade, Neu Wulmstort (Landkreis Harburg), Mulsum (Landkreis Stade) und Hodenhagen sowie Düshorn (beides Landkreis Heidekreis). In allen Filialen sollen die in DHL-Jacken bekleideten Betrüger mitgenommen haben. Die beiden Verdächtigen wurden wegen fehlender Haftgründe wieder freigelassen. Die Ermittlungen gegen sie und einen 50-Jährigen wegen bandenmäßigen Betrugs dauern an.

Weitere Informationen Falsche DHL-Boten stehlen Pakete aus Postshop Was genau aus dem Shop in Fredenbeck (Landkreis Stade) gestohlen wurde, ist unklar. Der Schaden beträgt Hunderte Euro. (08.12.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min