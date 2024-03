Stand: 18.03.2024 07:16 Uhr Outlet in Soltau: Darf das Einkaufscenter wachsen oder nicht?

Eine mögliche Erweiterung des Designer Outlet Soltau (Landkreis Heidekreis) an der A7 ist am Montag Thema einer Anhörung im zuständigen Landwirtschaftsministerium in Hannover. Der Betreiber des Centers und die Stadt Soltau wollen, dass das Einkaufszentrum von 10.000 Quadratmeter auf 15.000 Quadratmeter vergrößert wird. Die Landkreise Lüneburg und Celle sowie die IHK Lüneburg-Wolfsburg sperren sich gegen einen Ausbau des Outlets. Sie befürchten, dies könnte den Läden in den Innenstädten schaden. Auch das Ministerium hat bereits einen negativen Vorbescheid ausgestellt. Wann die endgültige Entscheidung fällt, steht noch nicht fest. Für den Fall, dass das Outlet am Ende nicht erweitert werden darf, haben die Stadt Soltau und der Investor bereits mit einer Klage gedroht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.03.2024 | 06:30 Uhr