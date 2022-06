Designer-Outlet in Soltau: Erweiterung sorgt für Streit Stand: 27.06.2022 19:15 Uhr Mehr Modegeschäfte, mehr Restaurants, mehr Parkplätze: Das Designer Outlet Soltau soll erweitert werden. Seit Anfang Juni können Städte, Gemeinden, Verbände und die Öffentlichkeit Einwände äußern.

von Marie Schiller

Geplant ist ein Ausbau um die Hälfte der Fläche - von etwa 10.000 Quadratmeter auf 15.000 Quadratmeter. Jörg Nigge (CDU), Oberbürgermeister von Celle, sieht den Ausbau des Designer-Outlets kritisch. Wie viele andere Innenstädte leide auch Celle unter dem Online-Handel und den Folgen der Corona-Pandemie. Die Stadt habe in den vergangenen Jahren viel dafür getan, den Leerstand zu reduzieren und die Innenstadt wieder attraktiver zu gestalten. "Als 'Dank' für diese Bemühungen müssen wir zusehen, wie das Designer-Outlet-Center in unserem Einzugsgebiet wächst und wächst", sagt Nigge.

Auch Lüneburg ist dagegen

Auch die Stadt Lüneburg hat sich einstimmig gegen den Ausbau des Soltauer Outlets ausgesprochen. In einer Resolution fordert die Stadt das Land dazu auf, zu prüfen, ob ein größeres Outlet-Center mit der Region Lüneburg verträglich sei. Der Stadtrat fürchtet eine große Konkurrenz für den Lüneburger Einzelhandel. Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch (Grüne) sagt dazu:

"Durch eine Erweiterung des Outlet-Centers in Soltau befürchten wir Auswirkungen auf unsere Innenstadt und auf oberzentrale Funktionen der Hansestadt."

Sie fügt hinzu, dass die Erweiterung des Outlet-Centers der "dringend notwendigen Mobilitätswende entgegensteht". Denn zum Outlet nach Soltau fahren die meisten Besucherinnen und Besucher mit dem Auto.

Wie nachhaltig sind Outlets?

Beim Klimaschutz im Einkauf ist ein entscheidender Faktor: Wie kommen die Menschen zum Einkaufen? "In ein Outlet kommen die meisten Menschen mit dem eigenen Pkw. Das macht einen Großteil der CO2-Emissionen des Einkaufs aus", erklärt Jacob Hörisch. Er ist Professor für Nachhaltigkeitsökonomie und -management der Leuphana Universität Lüneburg. Ein weiterer Aspekt: Das Konzept von Outlets, Kleidung sehr günstig zu verkaufen, rege den Überkonsum an. "Es gibt einen großen Anteil an Kleidungsstücken, die nach dem Kauf nie oder nur einmal getragen werden. In Outlets werden Preise gesenkt und Kleidung wird günstig verkauft. Dieses Konzept trägt natürlich nicht zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Hörisch empfiehlt, einen Einkaufszettel zu schreiben. Was brauche ich wirklich? Das helfe, Spontankäufe zu vermeiden.

Kein Widerstand von Nachbargemeinden

Die Städte und Gemeinden in der Nachbarschaft des Outlets stehen dem Ausbau offen gegenüber. Als das Outlet 2012 eröffnet wurde, war die Gemeinde Bispingen skeptisch. Man hat befürchtet, dass der lokale Einzelhandel unter dem großen Konkurrenten leiden könnte. Jetzt, zehn Jahre später, werde es keinen Widerstand gegen eine Erweiterung des Outlets geben, sagt Gemeindebürgermeister Jens Bülthuis (parteilos):

"Für die Region Bispingen ist das Outlet durchaus ein Zugewinn. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Abfluss an Kaufkraft, wie er befürchtet worden ist, nicht eingetreten ist."

Auch die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler der Stadt Walsrode leiden nicht unter der Konkurrenz des Outlets, sagt die Bürgermeisterin Helma Spöring (parteilos). Das Angebot im Outlet unterscheide sich deutlich vom Angebot des Walsroder Einzelhandels.

Soltau: Einzelhändler würden ins Outlet ziehen

Auch die Stadt Soltau sieht das Outlet als Gewinn. Auf der einen Seite profitieren Hotels und Gastronomie, weil einige Besucherinnen und Besucher die Shopping-Tour im Outlet mit einem Wochenende in der Region verbinden, erklärt Bürgermeister Olaf Klang (parteilos). Auf der anderen Seite konkurriere das Outlet-Center mit dem lokalen Einzelhandel. Das Dilemma will die Stadt lösen: "Wir sind in einem guten Austausch mit dem Einzelhandel in Soltau. Wir würden gern die Verbindung zum Investor herstellen, um auch dem Einzelhandel in Soltau Möglichkeiten zu geben, im Outlet selbst Flächen zu bekommen und dort auch selbst wirtschaftlich tätig zu werden." Die Idee komme bei den Soltauer Einzelhändlern gut an, so Klang. Einige könnten sich gut vorstellen, mit ihrem Geschäft ins Outlet zu ziehen.

