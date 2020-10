Stand: 22.10.2020 08:34 Uhr Outlet Center hofft 2021 auf Entscheidung über Erweiterung

Das Outlet Center an der A7 in Soltau hofft darauf, dass eine Entscheidung über die geplante Erweiterung im nächsten Jahr fällt. "Die Gespräche laufen, der Antragsteller ist die Stadt Soltau. Es dauert seine Zeit", sagte Center-Manager Christian Antholz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Nachdem ursprünglich eine Vergrößerung um 10.000 Quadratmeter geplant war, strebt das Outlet Center nun noch die Hälfte an. Wegen des Schutzes der Innenstädte hatte das zuständige Landwirtschaftsministerium eine Verdoppelung der Verkaufsfläche abgelehnt.

