Stand: 26.03.2024 11:26 Uhr Ostereistedt: Schon mehr als 50.000 Briefe an den Osterhasen

In der Osterpostfiliale im niedersächsischen Ostereistedt im Landkreis Rotenburg wird kurz vor dem Fest weiter gearbeitet. Bislang hätten die 14 Helferinnen und Helfer etwas mehr als 50.000 Briefe aus aller Welt stellvertretend für den Osterhasen beantwortet, teilte die Osterpostamtsleiterin Doris Kröger mit. Am häufigsten werde dabei - wie schon in den Vorjahren - der Wunsch nach Frieden geäußert. Jedes Kind, das in den vergangenen Wochen an das Osterpostamt geschrieben hat, erhält einen bunt gestalteten, persönlichen Antwortbrief. Dafür sind die 14 Helferinnen und Helfer seit dem 19. Februar im Dorfgemeinschaftshaus in Ostereistedt in der Samtgemeinde Selsingen im Einsatz. Sie arbeiten noch bis einschließlich Gründonnerstag.

