Stand: 01.11.2022 07:20 Uhr Oldenstadt: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der B191

Bei einem Verkehrsunfall auf der B191 zwischen Oldenstadt und Pieperhöfen im Landkreis Uelzen ist am Montagnachmittag ein 66-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

