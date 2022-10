Stand: 24.10.2022 07:41 Uhr Oetzen: Brand in Carport verursacht 120.000 Euro Schaden

In Oetzen im Landkreis Uelzen hat ein Brand am Sonntagabend drei Autos, einen Carport und den Dachstuhl eines Wohnhauses enorm beschädigt. Das Feuer hinterließ einen Schaden von etwa mehr 120.000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Flammen gingen wohl nach ersten Erkenntnissen von einem der Wagen aus und griffen nach und nach auf die anderen Autos sowie die anliegenden Gebäude über. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Brandursache war am Montagmorgen noch unklar.

24.10.2022 | 07:30 Uhr