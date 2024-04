Stand: 10.04.2024 12:11 Uhr "Nur ein paar Bier": Lkw-Fahrer mit 2,7 Promille auf A1 gestoppt

Die Autobahnpolizei Sittensen (Landkreis Rotenburg) hat am Dienstag einen betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A1 am Autohof bei Sittensen angehalten. Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, dass ein Sattelzug auf der A1 zwischen Stuckenborstel und Bockel Schlangenlinien fuhr. Ein erster Alkoholtest habe bei dem 45-jährigen Fahrer mehr als 2,7 Promille ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann habe zwar behauptet, am Vorabend nur "ein paar Bier" getrunken zu haben. Er musste neben einer Blutprobe dennoch auch seinen Führerschein abgeben. "Durch die Mitteilung des Zeugen konnte möglicherweise Schlimmeres verhindert werden", sagt der Sprecher der Polizei Rotenburg.

