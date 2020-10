Stand: 30.10.2020 09:39 Uhr Notarztwagen prallt gegen Stein und überschlägt sich

Im Landkreis Stade ist in der Nacht zu Freitag ein Notarzt auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt. Er erlitt schwere Verletzungen. Nach Angaben eines Polizeisprechers kollidierte der Mediziner mit einem Steinbrocken, als er bei Burweg von einer Seitenstraße auf die Bundesstraße 73 auffahren wollte. Sein Geländewagen überschlug sich und landete in einem Waldstück auf dem Dach. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Die Strecke musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Berufsverkehr.

