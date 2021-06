Nordost-Niedersachsen: Erste Corona-Testzentren schließen Stand: 07.06.2021 09:00 Uhr Die Corona-Inzidenzzahlen sinken, vielerorts treten die Lockerungen des Stufenplans der Landesregierung inkraft. Die Folge: Es wird weniger auf das Coronavirus getestet.

In der Region Nordost-Niedersachsen schließen nun die ersten Corona-Testzentren, wie eine Umfrage des NDR in Niedersachsen ergeben hat. In den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg haben bereits drei Stellen nicht länger geöffnet. Der Landkreis Verden zieht vermutlich in der kommenden Woche mit einigen Zentren nach, wie ein Sprecher sagte. Ein weiterer Grund für die geringere Auslastung sei zudem, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen durchgeimpft seien und für sie die Testpflicht entfällt - auch wenn die Inzidenzen wieder steigen.

Nachfrage im Landkreis Lüneburg um 70 Prozent gefallen

Der Landkreis Lüneburg hat noch keine Testzentren geschlossen, verzeichnet aber ebenfalls einen Rückgang. In den vergangenen Tagen sei die Nachfrage um 70 Prozent eingebrochen, sage ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Im den Landkreisen Heidekreis, Harburg und Stade beobachte man die Lage und erwarte, dass auch hier die Testzahlen einbrechen.

