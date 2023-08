Stand: 09.08.2023 12:10 Uhr Neunjähriger lenkt Auto gegen Baum - Ermittlungen gegen Fahrer

Ein neunjähriger Junge hat auf einem Parkplatz am Bullensee in Kirchwalsede (Landkreis Rotenburg) ein Auto gegen einen Baum gelenkt. Der 35-jährige Fahrer habe ihm zuvor das Lenkrad überlassen, während er selbst die Pedale bedient habe, so die Polizei. Dabei habe der Neunjährige plötzlich ruckartig nach rechts gesteuert und den Baum gerammt. Der Junge und der Fahrer wurden leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Gegen den 35-Jährigen werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so ein Polizeisprecher. Geprüft werde auch, ob er den Führerschein abgeben müsse.

