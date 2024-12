Stand: 09.12.2024 11:21 Uhr Neuer Betreiber will Busverkehr rund um Lüneburg ausbauen

Der Busverkehr im Landkreis Lüneburg soll ausgebaut werden. Am 1. Januar 2026 übernimmt die Gesellschaft Moin den Betrieb, eine neue Tochtergesellschaft des Landkreises. Dann sollen Lücken im Verkehrsnetz geschlossen werden, teilte Moin mit. Zum Beispiel sollen Amelinghausen, Soderstorf, Scharnebeck und Reppenstedt besser angebunden werden. Moin will unter anderem elektrische Midibusse einsetzen. Diese Busse haben etwa 25 Sitzplätze und sind kleiner als Standard-Linienbusse. Nach Angaben von Moin sollen die Busse auf regionalen Hauptlinien abends länger fahren. Auch der Takt im Lüneburger Stadtgebiet soll erhöht werden. Für die meisten Linien sei ein 20-Minuten-Takt geplant, hieß es. Am Wochenende sollen zudem künftig Nachtbusse fahren. Die Tochtergesellschaft will mit 28 eigenen Bussen unterwegs sein. Zusätzlich sollen Subunternehmen wie das Lüneburger Busunternehmen KVG den Nahverkehr weiterhin unterstützen.

Weitere Informationen Modell zum Nachahmen? Lüneburg organisiert Busverkehr selbst Der Landkreis gründet eine eigene Gesellschaft für den ÖPNV - und hat der KVG gekündigt. Harburg und Stade bleiben dort. (12.04.2023) mehr

