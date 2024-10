Stand: 11.10.2024 15:00 Uhr Neu in Buchholz: Mobile Psychotherapie für Erwachsene

Die Psychiatrische Klinik Lüneburg erweitert ihr Angebot im Landkreis Harburg und bietet ab sofort eine Zuhause-Behandlung für psychisch kranke Erwachsene in und um Buchholz in der Nordheide an. Das Projekt war zuvor nur in Lüneburg verfügbar. Es ermögliche Patienten, in ihrer gewohnten Umgebung behandelt zu werden, so eine Sprecherin der Gesundheitsholding Lüneburg. Ein Team aus Sozialarbeitern, Psychologen und Ärzten besuche die Patienten drei bis fünf Mal pro Woche für bis zu 60 Minuten. Die Behandlung dauere in der Regel sechs bis acht Wochen. Voraussetzung sei unter anderem eine Krankenversicherung bei der AOK Niedersachsen und ein fester Wohnsitz im Umkreis von 30 Minuten Fahrzeit mit dem Auto rund um Buchholz in der Nordheide.

