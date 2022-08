Stand: 18.08.2022 07:38 Uhr Netzbetreiber plant Stromtrasse durch Landkreis Stade

Ab 2030 soll eine neue unterirdische Stromleitung Windstrom von Heide in Schleswig-Holstein bis ins Ruhrgebiet transportieren. Am Mittwoch hat der Netzbetreiber Amprion dafür einen konkreten Trassenkorridor vorgeschlagen. Dieser würde bei Wischhafen im Landkreis Stade niedersächsisches Gebiet erreichen und dann westlich an Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme) vorbei bis zur Weser verlaufen. Amprion will nun den Trassenverlauf mit Bürgerinnen und Bürgern, Verbänden und Behörden beraten. Letztlich entscheiden wird die Bundesnetzagentur.

