Stand: 24.10.2022 11:36 Uhr Nartum: 40-Jährige prallt mit Auto gegen Hauswand

Am Sonntagmorgen ist eine 40-jährige Frau in Nartum (Landkreis Rotenburg) aufgrund eines Fahrfehlers mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und gegen die Hauswand eines Einfamilienhauses geprallt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Bewohner des Hauses wurden durch den Unfall geweckt. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Hauswand konnte durch die Feuerwehr provisorisch gestützt werden.

