Stand: 08.03.2024 10:02 Uhr Nach Wolfsrissen: Schafhalter bewerten Meyer-Besuch positiv

Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) hat sich am Donnerstagabend mit Schafhaltern aus dem Landkreis Uelzen zum Thema Wolf ausgetauscht. Das Fazit der Tierbesitzer fällt positiv aus. So habe sich der Minister die Sorgen der Schafhalter angehört und die Probleme verstanden, sagte Schäfer Gerd Jahnke aus Eimke. Er fordert, dass Wölfe, die sich einem Dorf nähern oder eine Schafherde angreifen, schneller abgeschossen werden dürfen. Die derzeitige Regelung sei nicht praktikabel. Tierhalter sowie Gemeindevertreter hatten Meyer in die Samtgemeinde Suderberg eingeladen. Dort hatte es nach Angaben des Ministeriums in letzter Zeit Wolfsrisse auf Schafweiden gegeben. Meyer wollte sich demnach selbst ein Bild von der Situation vor Ort machen.

