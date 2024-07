Stand: 15.07.2024 14:31 Uhr Nach Unfall: A1 bei Hollenstedt wieder frei

Die A1 zwischen Hollenstedt (Landkreis Harburg) und Rade ist nach einem Verkehrsunfall wieder frei. Am Montagvormittag überschlug sich laut Polizei ein Auto. Die Ursache war zunächst unklar, mindestens ein Insasse wurde bei dem Unfall verletzt. Die Autobahn war zeitweise in Richtung Bremen gesperrt. Gegen 10.15 Uhr wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben, es kam allerdings noch zu Stau. Am Mittag wurden die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Autobahn wieder freigegeben.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min