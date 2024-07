Nach Tod von Arian: Stilles Gedenken in Bremervörde Stand: 18.07.2024 14:55 Uhr Der sechsjährige Arian wird in der kommenden Woche beerdigt. Für die Öffentlichkeit wird es ein stilles Gedenken in der katholischen St.-Michael-Kirche geben.

Auf Wunsch der Familie wird das stille Gedenken am 26. Juli von 14 bis 18 Uhr möglich sein, wie der evangelische Pastor Stephan Dreytza am Donnerstag mitteilte. Arians Familie will den Kirchenraum demnach mit Blumen, Kränzen und Luftballons dekorieren lassen, auf einem Bildschirm sollen Fotos aus dem Leben des Kindes gezeigt werden. Arian wird nach Angaben des Pastors am 26. Juli im engsten Kreis der Familie beerdigt, der genaue Ort werde zum Schutz der Familie nicht bekannt gegeben.

Videos 1 Min Nach Tod von Arian: Menschen in Elm nehmen Abschied Die Leiche des seit April vermissten Sechsjährigen war auf einer Wiese gefunden worden. (28.06.2024) 1 Min

Arian vor drei Monaten verschwunden

Der autistische Junge hatte am 22. April eigenständig sein Elternhaus verlassen und war nicht wieder zurückgekommen. Tagelang suchten insgesamt mehr als 1.000 Einsatzkräfte und Freiwillige erfolglos nach ihm, mit Hunden, Hubschraubern, Drohnen und Booten. Ende Juni fand ein Landwirt den Sechsjährigen tot auf einer Wiese. Ein Verbrechen schließt die Polizei aus. Durch eine private Spendenaktion kamen kürzlich mehr als 33.000 Euro für die Beisetzung von Arian zusammen.

