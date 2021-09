Stand: 17.09.2021 09:15 Uhr Nach Messerattacke: 74-Jährige in Klinik gestorben

Eine 74-Jährige, die mutmaßlich von ihrem Lebenspartner in Lüneburg-Kaltenmoor mit einem Messer angegriffen wurde, ist ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen den Verdächtigen war bereits Haftbefehl erlassen worden. Der 76-Jährige soll seine Partnerin am Sonnabend durch mehrere Messerstiche lebensbedrohlich verletzt haben. Dem sei bisherigen Ermittlungen zufolge ein Streit vorausgegangen, teilten die Beamten mit. In der gemeinsamen Wohnung habe der Mann mehrfach auf die Frau eingestochen und sie unter anderem am Rücken verletzt. Anschließend habe er den Rettungsdienst alarmiert und sei zunächst geflüchtet. Er konnte noch am Tattag gefasst werden.

17.09.2021