Nach Brand mit Toten: Klinik Uelzen nimmt wieder Patienten auf

Nach dem Brand am Helios Klinikum in Uelzen mit fünf Toten nimmt das Krankenhaus wieder Patienten auf. Auch die Notaufnahme sei wieder geöffnet, teilt die Klinik mit. Die stationäre Betreuung erfolge interdisziplinär auf den Stationen, die von Aufräum- und Sanierungsarbeiten nach dem Brand nicht betroffen sind. Die Gutachter hätten dafür grünes Licht gegeben, heißt es. In den Tagen nach dem Brand waren andere Krankenhäuser eingesprungen und hatten Patienten versorgt. Bei dem Großbrand am Klinikum am 4. Januar waren fünf Menschen gestorben und mehrere verletzt worden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

VIDEO: Brand in Helios-Klinikum Uelzen: Mehrere Menschen sterben (1 Min)

