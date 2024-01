Nach Brand mit fünf Toten: Klinikum in Uelzen hält Andacht Stand: 10.01.2024 12:11 Uhr Nach dem Klinikbrand in Uelzen hat das Krankenhaus am Mittwoch mit einer Andacht und einer Schweigeminute an die fünf Toten und die Verletzten erinnert. Das Feuer war am vergangenen Donnerstag ausgebrochen.

Um 10.48 Uhr, und damit zwölf Stunden zeitversetzt zum Auslösen der Brandmeldeanlagen am vergangenen Donnerstag, begann im Foyer der Klinik die Schweigeminute. "Dieses Haus hat ein verheerendes Unglück erlebt", sagte der evangelische Klinikseelsorger Ulrich Hillmer. "Seither lassen uns die Gedanken daran nicht los." Rund 300 Menschen gedachten der Verstorbenen, Verletzten und denjenigen, die nach dem Brand noch immer um ihr Leben kämpfen. Zu der Andacht eingeladen waren laut Klinik neben Angehörigen, Beschäftigten, Patientientinnen und Patienten auch alle, die sich mit den Betroffenen verbunden fühlen. Auch zahlreiche Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten nahmen an der Andacht teil. Gemeinsam mit einer Betriebsrätin der Klinik legten sie sechs weiße Rosen neben einem Gesteck ab, zum Gedenken an die Verstorbenen und alle Betroffenen des Feuers.

Videos 1 Min Brand in Helios-Klinikum Uelzen: Mehrere Menschen sterben Das Feuer war am Donnerstagabend ausgebrochen. Viele Menschen wurden verletzt, einige davon lebensgefährlich. (05.01.2024) 1 Min

Der automatische Notruf war am vergangenen Donnerstag um 22.48 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen. Fünf Menschen wurden bei dem Brand tödlich verletzt. Bislang hat die Polizei keine Details zum Geschlecht und Alter der fünf getöteten Patienten mitgeteilt. Die Polizei sprach von einer zweistelligen Zahl von Verletzten. Nach Angaben des Klinikums wurden sechs Menschen schwer sowie 16 weitere leicht und mittelschwer verletzt. Bisher sei nicht bekannt, dass weitere Verletzte gestorben seien, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmittag. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Das Bild, das sich den Brandermittlern geboten habe, sei komplex, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es könne noch einige Tage dauern, die Brandursache zu ermitteln. Nach ersten Schätzungen könnte der Gesamtschaden bei über einer Million Euro liegen.

