Stand: 31.05.2021 12:54 Uhr Munster: Verteidigungsministerin besucht Panzerlehrbrigade 9

Am Mittwoch besucht Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) die Panzerlehrbrigade 9 in Munster. Bei der etwa 5.000 Frauen und Männer starken niedersächsischen Heeresbrigade, wolle sich die Ministerin einen persönlichen Eindruck über deren Fähigkeiten verschaffen, heißt es. Die Panzerlehrbrigade 9 stellt derzeit einen großen Anteilbei der NATO-Mission enhanced Forward Presence (eFP) in Litauen. In einer dynamischen Vorführung soll das Fähigkeitsprofil der Brigade im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung präsentiert werden. Auch Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten sowie zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Standortes stehen im Mittelpunkt des Besuches.

Weitere Informationen Rechte Chatgruppe: Bundeswehr setzt Ermittlungen fort Berichten zufolge sollen weitere Mobiltelefone untersucht werden. Drei Soldaten seien suspendiert, heißt es. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 31.05.2021 | 15:00 Uhr