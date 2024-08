Stand: 09.08.2024 14:07 Uhr Motorraum brennt: Feuerwehr löscht Auto in Harsefeld

Am Donnerstagmorgen hat in Harsefeld (Landkreis Stade) ein abgestelltes Auto gebrannt. Passanten riefen nach Angaben der Feuerwehr die Einsatzkräfte. Als diese eintrafen, brannte bereits ein Großteil des Motorraums, wie die Feuerwehr Harsefeld mitteilte. Etwa 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz und konnten das Feuer mit Schaum schnell unter Kontrolle bringen. Obwohl es kein E-Fahrzeug war, klemmten die Einsatzkräfte die Batterie ab. So wollten sie einen Kurzschluss verhindern. Ein technischer Defekt habe den Brand verursacht, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

