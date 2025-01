Mit VR-Brille gegen Fake News: Spezielles Angebot in Seevetal Stand: 14.01.2025 15:07 Uhr Die Bücherei Seevetal in Meckelfeld (Landkreis Harburg) lädt derzeit zu einem speziellen Medientraining ein. In einer interaktiven Ausstellung kann der eigene Medienkonsum geschult und hinterfragt werden.

Die Medienwelt werde immer komplexer und zunehmend von Interessen gesteuert, heißt es von der Gemeinde Seevetal. Vor Kurzem hatte der Facebook Mutterkonzern Meta angekündigt, in den USA auf professionelle Faktenchecks zu verzichten. Das verdeutliche, wie wichtig es sei, Nachrichten und Ereignisse einordnen zu können und zu beurteilen, wie vertrauenswürdig der Urheber einer Meldung ist, so die Gemeinde. Um diese Nachrichtenkompetenz zu schulen, gebe es für Erwachsene deutlich weniger Angebote als für Kinder und Jugendliche, erklärt Bücherei-Leiterin Sarah Vogler. Das Angebot richtet sich deshalb insbesondere an Erwachsene, die ihren Umgang mit Informationen kritisch überprüfen möchten, so Vogler.

Spielerisch den eigenen Medienkonsum überprüfen

Besucherinnen und Besucher sollen in der Ausstellung zum Beispiel mit Programmen und Spielen auf VR-Brillen für den Umgang mit Schlagzeilen und Fake News sensibilisiert werden. Unter anderem werde dabei vermittelt, wie Informationen journalistisch aufbereitet werden und vor allem in den sozialen Medien häufig nur noch Überschriften von den Nutzenden wahrgenommen werden, erklärt Amelie Zimmermann von der ZEIT Stiftung Bucerius, die das Projekt entwickelt hat. Zudem empfiehlt Zimmermann, grundsätzlich einen bunten Blumenstrauß aus Medien zu nutzen, um sich zu informieren. Das Aktionslabor Redaktionelle Gesellschaft steht noch bis zum 12. Februar in der Bücherei Seevetal. Das Angebot ist kostenlos und während der regulären Öffnungszeiten der Bücherei zugänglich.

