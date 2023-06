Missbrauch in Kinderdorf? Landkreis zieht erste Konsequenzen Stand: 06.06.2023 15:24 Uhr Der Landkreis Lüchow-Dannenberg will in einem Kinderdorf bei Lüneburg vorerst keine Kinder unterbringen. Einem Erzieher wird Missbrauch vorgeworfen. Derweil werden Forderungen nach mehr Kinderschutz laut.

Das Jugendamt Lüchow-Dannenberg habe nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend das Kinderdorf im Nachbarlandkreis Lüneburg besucht und entschieden, dort keine Jugendlichen mehr unterzubringen. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit. Der Landkreis Lüneburg selbst hat nach eigenen Angaben zuletzt 2014 ein Kind dort untergebracht. Das Kinderdorf bei Lüneburg hatte bereits angekündigt, seine Standards zu überprüfen und eine neue Anlaufstelle für Bewohnerinnen, Bewohner und Beschäftigte einrichten.

Staatsanwaltschaft: Sexueller Missbrauch in 116 Fällen

In dem Kinderdorf bei Lüneburg soll sich der Erzieher Rainer L. in einem Zeitraum von mehr als 20 Jahren an Jungen im Alter von 7 bis 13 Jahren vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg wirft dem Mann teils schweren sexuellen Missbrauch in 116 Fällen vor. Der Prozess gegen den 63-Jährigen beginnt Ende des Monats. NDR Recherchen zeigen, dass es schon im Jahr 2001 Missbrauchsvorwürfe gegen Rainer L. gab.

Kinderschutzbund: Strikte Vorgaben in Kinderdörfern

Als Reaktion auf die Vorwürfe mahnt der niedersächsische Kinderschutzbund, dass Schutzkonzepte in Kinderdörfern noch strenger auf ihre Qualität überprüft werden müssten. Das sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Ein Schutzkonzept für die Kinder zu haben, reiche nicht aus - es müsse strikte, gesetzlich festgeschriebene Vorgaben geben, so der Kinderschutzbund.

Opposition stellt Forderungen an Landesregierung

Aus der Opposition im Landtag wurden heute Forderungen an die Landesregierung laut. CDU-Landeschef Sebastian Lechner forderte einen Kinderschutzplan. Dieser solle unter anderem mehr Personal für die Jugendämter und einen besseren Informationsaustausch zwischen Behörden beinhalten. Die AfD hat eine Anfrage an die Landesregierung gestellt und fordert eine lückenlose Aufklärung. Das Sozialministerium will sich noch heute zu den Missbrauchsvorfwürfen gegen den Erzieher und zu möglichen Konsequenzen äußern.

