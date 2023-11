Stand: 29.11.2023 09:13 Uhr Metronom will ab Dezember offenbar noch mehr Fahrten streichen

Der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) liegt eigenen Angaben zufolge ein Fahrplanentwurf der Metronom Eisenbahngesellschaft vor. Demnach will die Privatbahn noch weniger Verbindungen anbieten als zurzeit. Dabei hatte das Unternehmen auf der Strecke von Uelzen nach Hamburg den Fahrplan bereits ausgedünnt, weil zu viele Fahrten ausgefallen waren. Dem Privatbahnbetreiber fehlen zahlreiche Lokführer. Öffentlich äußern will sich das Bahnunternehmen zu dem neuen Fahrplan erst in den kommenden Tagen. Die LNVG, die in Niedersachsen die Aufträge an die Bahnen vergibt, hat den Entwurf eigenen Angaben zufolge an den Metronom zurückgeschickt und um Erklärung gebeten. Der neue Fahrplan soll ab dem 10. Dezember gelten.

