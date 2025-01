Stand: 31.01.2025 10:16 Uhr Metronom warnt Fußballfans: Bei Randale wird Fahrt beendet

Die Metronom Eisenbahngesellschaft appelliert mit Blick auf das Wochenende an Fußballfans, sich in ihren Zügen friedlich zu verhalten. Damit wolle man vor allem die Fans ansprechen, die am Sonntag für das Zweitliga-Spiel zwischen dem HSV und Hannover 96 nach Hamburg reisen, so der Bahnbetreiber. Sollten Fans in den Fahrzeugen randalieren oder gewalttätig gegenüber dem Personal oder anderen Fahrgästen werden, würden die Züge gar nicht erst losfahren oder sofort stehen bleiben. Im Zweifel würden Fans dann das Spiel verpassen, heißt es. Zudem werde Vandalismus und jede andere Straftat konsequent zur Anzeige gebracht. Das Vorgehen ist den Angaben zufolge mit der Bundespolizei und den Vereinen abgestimmt.

