Stand: 17.04.2023 15:49 Uhr Metronom-Zugbegleiterin von jungem Paar attackiert

Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, eine Zugbegleiterin am Sonntagmorgen attackiert und verletzt zu haben. Der junge Mann und eine 15-jährige Begleiterin waren ohne Fahrschein in dem Metronom von Bremen nach Hamburg unterwegs und bei einer Kontrolle aggressiv geworden. Laut Polizei bewarfen sie die Zugbegleiterin mit zerknüllten Fahrscheinen, die sie nachlösen sollten und beleidigten sie. Dann soll der Mann der 45-Jährigen in den Bauch getreten haben. Am Bahnhof Buchholz (Landkreis Harburg) verließen die beiden den Zug. Der junge Mann soll ihn aber noch einmal betreten haben, um zur Toilette zu gehen. Als er wieder herauskam, bekam die Zugbegleiterin einen Schlag gegen den Kopf und ihre Brille fiel ins Gleis. Zudem wurde ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Eine Reisende kümmerte sich um die Verletzte. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten, wurde aber von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Beide bekamen mehrere Strafanzeigen. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0421) 162 99 77 77.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 17.04.2023 | 15:00 Uhr