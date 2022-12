Stand: 24.12.2022 12:42 Uhr Mehrere Explosionen: Unbekannte sprengen in Jork Ladenzeile

In der Innenstadt von Jork (Landkreis Stade) haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen mehrere Explosionen ausgelöst. Nach Angaben der Polizei seien dabei möglicherweise Böller oder selbstgebaute Sprengsätze zum Einsatz gekommen. Eine noch unbekannte Gruppe Jugendlicher sei möglicherweise für die Tat verantwortlich. Beschädigt wurden der Eingangsbereich einer Versicherungsfiliale und einer Bäckerei. Die Detonationen rissen Teile der Deckenverkleidung über den Geschäften aus der Verankerung. Laut Polizei haben Zeugen weitere Knallgeräusche im Bereich der Innenstadt gemeldet. Mehrere Feuerwehren waren mit rund 80 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

VIDEO: Jork: Mehrere Detonationen im Ortskern (24.12.2022) (1 Min)

