Mehr als 200 Ferkel zu viel: Polizei stoppt Lkw

Bei einer mehrtägigen Kontrolle von Tiertransportern auf der A1 bei Sittensen (Landkreis Rotenburg) hat die Polizei zahlreiche Verstöße festgestellt. Knapp 30 Prozent der zwischen Montag und Freitag in der vergangenen Woche kontrollierten 125 Fahrzeuge wurden laut Polizei beanstandet. In den meisten der 37 beanstandeten Fälle handelte es sich den Angaben zufolge um Überladungen und Überschreiten der erlaubten Gruppengrößen.

Das extremste Ausmaß erreichte ein Schweinetransporter: Der Sattelzug war den Angaben zufolge um mehr als acht Tonnen überladen. Mehr als 200 Ferkel seien zu viel an Bord gewesen, so ein Polizeisprecher. Die Tiere seien viel zu eng zusammengepfercht gewesen. Erst Ende September hatte die Polizei auf der A1 bei Sittensen einen ähnlich überladenen Tiertransporter gestoppt. In dem damaligen Fall mussten 48 Schweine auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden.

Verfahren gegen Fahrer und Speditionen

Die Großkontrolle der vergangenen Woche hat nicht nur für die betroffenen Lkw-Fahrer, von denen zudem zwei ohne gültigen Führerschein unterwegs waren, Folgen: Gegen alle Fahrer sowie gegen die Speditionen und die Disponenten werden Verfahren eingeleitet, so die Polizei.

