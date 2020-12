Stand: 16.12.2020 14:09 Uhr Marxen: 75-Jährige wird nach Brand weiter vermisst

Nach dem Brand in einem Mehrparteienhaus in Marxen (Landkreis Harburg) suchen die Einsatzkräfte weiter nach einer vermissten Bewohnerin. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, schließt die Polizei nicht aus, dass die 75-Jährige bei dem Feuer ums Leben gekommen ist und sich noch im Haus befindet. In der Wohnung der Frau besteht den Angaben zufolge Einsturzgefahr. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk wollen prüfen, ob der Bereich trotzdem untersucht werden kann. Bei dem Brand am Dienstag war ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Die Ursache ist noch unklar.

