Stand: 17.09.2024 12:12 Uhr Beleidigung, Drohungen, Hitlergruß: Männer pöbeln im Regionalzug

Im Regionalzug zwischen Winsen (Landkreis Harburg) und Lüneburg sollen zwei Männer am Montagnachmittag Reisende in einem Regionalzug beleidigt und bedroht haben. Außerdem sollen sie nach Angaben der Bundespolizei in dem Metronom den Hitlergruß gezeigt haben. Einen 30-jährigen Fahrgast sollen die beiden Männer bespuckt, als Bastard beschimpft und ihm mit dem Tod gedroht haben. Die Polizei geht davon aus, dass die Männer weitere Reisende im Zug oder im Lüneburger Bahnhof bedrängt haben. Die beiden Männer sollen zirka 1,80 Meter groß sein, etwa 30 Jahre alt und dunkle Haare haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0421) 162 99 77 77 bei der Polizei zu melden.

