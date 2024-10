Stand: 06.10.2024 15:05 Uhr Mann wird auf A7 von Lkw erfasst - nur Schürfwunden und Prellungen

Ein 45-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag auf dem Seitenstreifen der A7 von einem Lkw erfasst und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Mann sein Auto zwischen den Anschlussstellen Allertal und Westenholz (Landkreis Heidekreis) abgestellt, weil er pinkeln musste. Beim Einsteigen ins Auto erfasste ihn der Sog eines vorbeifahrenden Lkw. Er wurde laut Polizei zwischen dem Lkw und seinem eigenen Fahrzeug hin und her geschleudert und sei schließlich auf den Seitenstreifen geschleudert worden. Der Lkw-Fahrer hatte danach auf dem Seitenstreifen angehalten, weil er zunächst einen Vogelschlag vermutete. Der 45-Jährige zog sich nach Polizeiangaben lediglich Schürfwunden und Prellungen zu. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei attestierte ihm "eine gehörige Portion Glück".

