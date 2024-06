Stand: 23.06.2024 14:38 Uhr Mann verletzt Mitbewohner in Flüchtlingsunterkunft schwer

Ein 28-Jähriger hat am Samstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) einen 23 Jahre alten Mitbewohner schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt der 23-Jährige durch einen Schlag mit einer Kurzhantelstange aus Stahl schwere Kopfverletzungen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist die Tat laut Polizei als versuchter Totschlag eingestuft worden. Der 28-Jährige wurde festgenommen. Warum der Mann zugeschlagen hat, ist derzeit unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min