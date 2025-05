Stand: 05.05.2025 13:31 Uhr Mann soll Frauen am Lüneburger Bahnhof belästigt haben

Wie jetzt erst bekannt geworden ist, soll ein 38-jähriger Mann am vergangenen Dienstag mehrere Frauen am Lüneburger Bahnhof belästigt haben. Eine 22-Jährige hatte Strafanzeige erstattet, weil er sie mehrfach an Gleis 1 belästigt habe - dabei habe er sich eindeutig an sie herangemacht und ihr ein Kondom gezeigt. Ähnlich soll er sich auch zwei anderen Frauen gegenüber verhalten haben. Laut Polizei soll er dann andere Reisende angeschrien und sich aggressiv verhalten haben. Daher nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam.

Die Bundespolizei Bremen ermittelt jetzt wegen Sexueller Belästigung. Sie bittet um Hinweise weiterer Geschädigter unter Tel. 0421/16299 - 7777 oder bpoli.bremen@polizei.bund.de.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg