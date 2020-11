Stand: 30.11.2020 07:20 Uhr Mann läuft mit Softair-Gewehr durch Sittensen - Anzeige

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag eine Gruppe scheinbar schwer bewaffneter Männer in Sittensen (Landkreis Rotenburg) gestoppt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Einer der Männer sei mit einer Softair-Waffe unterm Arm und im Tarnanzug durch den Ort gegangen, besorgte Bürger hätten daraufhin die Polizei alarmiert, so ein Sprecher. Bei drei weiteren Männern seien Druckluftpistolen und Betäubungsmittel gefunden worden. Nach Aussage verdächtigen Personen hatten diese sich zu einem Spiel im nahe gelegenen Wald verabredet. Da ihre Waffen nicht von scharfen Waffen zu unterscheiden waren und offen mitgeführt wurden, werde nun strafrechtlich ermittelt, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.11.2020 | 06:30 Uhr