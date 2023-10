Stand: 04.10.2023 16:58 Uhr Mann in Elbe gestoßen? 19-Jähriger ruft Polizei und belastet sich

Am frühen Dienstagmorgen hat in Marschacht (Landkreis Harburg) ein 19 Jahre alter Mann den Polizeinotruf gewählt und berichtet, jemanden in die Elbe gestoßen zu haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Mann angegeben, mit einem Unbekannten in Streit geraten zu sein. Er habe dem Kontrahenten mit einem Stein auf den Kopf geschlagen und diesen anschließend in den Fluss geworfen. Laut Polizei sagte der 19-Jährige, sich aufgrund seiner Alkoholisierung nicht an Details oder den genauen Ort erinnern zu können. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen mit zur Dienststelle, parallel begann die Polizei mit umfangreichen Suchmaßnahmen. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Nach mehreren Stunden stellten die Ermittler die Suche erfolglos ein. Meldungen über vermisste Personen oder Hinweise von Zeugen sind laut Polizei bislang nicht eingegangen. Die Beamten ermitteln gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer (04171) 79 60 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.10.2023 | 15:00 Uhr