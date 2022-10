Stand: 26.10.2022 07:53 Uhr Mahnwache in Lüchow: Busfahrer fordern mehr Gehalt

Busfahrerinnen und Busfahrer wollen am Vormittag mit einer Mahnwache vor dem Kreishaus Lüchow für mehr Gehalt demonstrieren. Die Gewerkschaft ver.di hat die Aktion angemeldet. Die Beschäftigten der kreiseigenen Busgesellschaft LSE fordern, dass sie nach dem Tarifvertrag Nahverkehr Niedersachsen bezahlt werden. Dann würden sie etwa drei Euro mehr in der Stunde bekommen. Ein Sprecher des Landkreises Lüchow-Dannenberg sagte dem NDR Niedersachsen, man sei grundsätzlich offen für höhere Gehälter. Allerdings müssten dann auch weitere Gesellschaften des Kreises ihren Beschäftigten mehr Geld zahlen. Derzeit werde berechnet, was das kosten würde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 26.10.2022 | 07:30 Uhr