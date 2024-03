Stand: 03.03.2024 16:00 Uhr Lüneburgs Regionalbischöfin Marianne Gorka in Amt eingeführt

Der Sprengel Lüneburg der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers hat eine neue Regionalbischöfin: Landesbischof Ralf Meister hat Marianne Gorka am Sonntag in der St. Johanniskirche in Lüneburg offiziell das Leitungsamt verliehen. Ihr Vorgänger Stephan Schaede, der als Vizepräsident zur Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) gewechselt ist, wurde zugleich verabschiedet. "Wir müssen im Schulterschluss mit denen stehen, die für Demokratie und Menschenrechte eintreten, die unsere Freiheit und den Frieden schützen", sagte Gorka in ihrer Einführungspredigt. Die 52-Jährige war zuvor schon als Sprecherin bei Hörfunk-Andachten im NDR zu hören. Marianne Gorka kommt gebürtig aus Hildesheim, studierte unter anderem in Göttingen und war in verschiedenen Pfarrstellen in Niedersachsen tätig. Vor ihrem Wechsel nach Lüneburg arbeitete sie für das Posaunenwerk der Landeskirche und war stellvertretende Direktorin des Zentrums für Gottesdienst und Kirchenmusik im Hildesheimer Michaeliskloster.

