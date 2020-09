Stand: 26.09.2020 10:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lüneburger entwickeln App für nachhaltiges Shoppen

Mit einer App wollen Wissenschaftler der Universität Lüneburg nachhaltigen Konsum unterstützen. Nutzerinnen und Nutzer können in der Anwendung Ziele für ihr Konsumverhalten in Bezug auf Kleidung formulieren. Dabei geht es zum Beispiel um die monatliche Anzahl gekaufter Textilien oder den Fair-Trade-Anteil am Einkauf. Zum Monatsende erstellt die App ein Feedback in Form von Punkten und Auszeichnungen. Laut Professor Jacob Hörisch, der die App mit seiner Mitarbeiterin Lena Hampe entwickelt hat, liegen die selbst gesetzten Zielen der Konsumierenden und ihr tatsächliches, alltäglichen Konsumverhalten häufig weit auseinander. Mit spielerischen Elementen wollen die Entwickler nachhaltige Mode und bewussten Konsum fördern.

