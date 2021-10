Stand: 04.10.2021 09:19 Uhr Lüneburger Heide: Hubschrauber streuen Kalk über Wälder

In der Lüneburger Heide werden seit Montag viele Waldflächen gekalkt. Der Kalk soll helfen, die Bäume gesund und widerstandsfähig zu halten. Insgesamt verstreuen die Niedersächsischen Landesforsten nach eigenen Angaben etwa 4.500 Tonnen Kalk vom Hubschrauber und vom Boden aus. In diesem Jahr konzentrieren sich die Arbeiten vor allem auf Flächen rund um die Gemeinde Unterlüß. Die Wälder in Niedersachsen werden seit den 1980er-Jahren gekalkt - als Reaktion auf das damalige akute Waldsterben. Für Menschen und Tiere ist der sandfarbene Kalk laut Forstamtsleiter ungefährlich. Besucherinnen und Besucher sollten die betroffenen Bereiche dennoch meiden. Die Aktion dauert zwei Wochen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 04.10.2021 | 09:30 Uhr