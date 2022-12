Stand: 08.12.2022 12:04 Uhr Lüneburger Ehrenamtliche packen Hilfskonvoi für die Ukraine

Seit Mittwoch beladen ehrenamtliche Helfer auf dem Hof Schlüter in Lüneburg drei Lkw mit Hilfsgütern für die Ukraine. Es ist bereits das 9. Mal, dass der Verein Lüneburger Hilfsprojekt Ukraine e.V Güter ins Kriegsgebiet schickt. Mitgeholfen haben 15 Schulen aus Bleckede, Boizenburg und Lüneburg. Die haben Geld und Kleider gesammelt und Pakete gepackt. Viel Unterstützung kam von Unternehmen aus der Region. Medizinische Geräte kommen vom Klinikum Lüneburg und dem Herz- und Gefäßzentrum in Bad Bevensen. Haupt-Organisator Ralf-Peter Oelsner bringt die Güter selbst in umkämpfte Gebiete in der Ukraine. Er trägt eine kugelsichere Weste und hat militärischen Begleitschutz. Am Samstag geht es los.

