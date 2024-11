Stand: 01.11.2024 12:42 Uhr Lüneburg: Stadt will ehemaliges "Lünebuch"-Gebäude kaufen

Die Stadt Lüneburg will noch in diesem Jahr das ehemalige "Lünebuch"-Gebäude in der Innenstadt kaufen. Das hat der Stadtrat in einer Sitzung am Donnerstag beschlossen. Die oberen Stockwerke sollen demnach zu Büros für die Verwaltung umgebaut werden. So soll die Behörde zentralisiert werden, heißt es von der Stadt. Sie wolle damit langfristig Kosten reduzieren. Denn momentan verteile sich die Verwaltung auf 25 Liegenschaften, welche zum Teil angemietet seien. Im Erdgeschoss der Immobilie plant die Stadt Flächen für Gastronomie, Gewerbe und Verwaltung zu schaffen. Derzeit würden verschiedene Varianten geprüft, heißt es. Die Kosten für den Kauf, Planung und Umbau werden mit vier bis viereinhalb Millionen Euro kalkuliert, teilte die Stadt gegenüber dem NDR Niedersachsen mit. Für den Kauf sollen demnach zwei Millionen Euro gezahlt werden. Das Gebäude steht am zentralen Marktplatz und gehört einer Erbengemeinschaft. Seitdem die Buchhandlung "Lünebuch" vor zwei Jahren umgezogen ist, steht das mehrstöckige Gebäude leer.

