Stand: 02.08.2024 08:42 Uhr Lüneburg: Polizei fasst mehrere mögliche Diebe in kurzer Zeit

Gleich zweimal hat die Polizei in Lüneburg mutmaßliche Diebe auf frischer Tat erwischt: Am Donnerstag hatte eine Frau zwei mit Sturmhauben maskierte Personen beobachtet, die sich an einem Waldweg in Lüneburg-Ochtmissen versteckten. Wie die Polizei mitteilte, konnten Beamte daraufhin einen 45-Jährigen mit Einbruchswerkzeug und zwei Autokennzeichen festnehmen. In der Nähe fanden sie ein Wohnmobil mit eingeschlagenem Fenster und ein weiteres mit Einbruchsspuren. Die zweite Person entkam. Am Tag zuvor hatte die Polizei nach einem Hinweis in einem Gebüsch am Lüner Damm einen 58-Jährigen festgenommen und bei ihm Diebesgut aus einem Schuppen gefunden.

