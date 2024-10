Stand: 07.10.2024 15:49 Uhr Lüneburg: Mehr als zehn Pkw aufgebrochen, Seitenspiegel kaputt

Gleich zwei Serien, in welchen Autos aufgebrochen und Transporter beschädigt wurden, beschäftigen die Polizei in Lüneburg. Einen Zusammenhang zwischen den Taten schließe man nicht ganz aus, dies sei aber eher unwahrscheinlich, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Ein 52-Jähriger wird verdächtigt, in der Nacht auf Montag mehr als zehn Autos im Stadtgebiet aufgebrochen zu haben. Laut Polizei hatte ein Passant den Mann bei der Tat beobachtet und die Beamten alarmiert. Polizisten konnten den 52-Jährigen festnehmen. Er sei bereits polizeilich wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Am Montagmorgen meldeten Anwohner und Eigentümer insgesamt neun weitere Pkw im Lüneburger Stadtgebiet, bei denen die Scheibe eingeschlagen war. Ebenfalls am Montag war aufgefallen, dass bei elf Transportfahrzeugen der Post, die auf einem Betriebsgelände parkten, die Außenspiegel abgetreten wurden.

