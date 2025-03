Stand: 22.03.2025 17:39 Uhr Lüneburg: Mann unter eingestürzter Gartenlaube eingeklemmt

In einer Kleingartenkolonie in Lüneburg ist am Samstag ein Mann unter einer eingestürzten Laube begraben und schwer verletzt worden. Sein Bein wurde unter den Trümmern eingeklemmt, sodass er sich nicht mehr selbst befreien konnte, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Demnach war die Laube im Stadtteil Ochtmissen durch einen vorausgehenden Brand instabil. Einsatzkräften gelang es, den Mann zu befreien. Dazu musste die Mauer, die in zwei Teile gebrochen war, zunächst stabilisiert werden, um sie anheben zu können. Der Mann war den Angaben zufolge ansprechbar. Er wurde mit schweren Beinverletzungen per Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

