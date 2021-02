Stand: 22.02.2021 07:54 Uhr Lüneburg: Brand in Obdachlosenunterkunft

In einer Unterkunft für wohnungslose Menschen in Lüneburg ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Laut Polizei waren die Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht alarmiert worden. Die Flammen seien in einem Zimmer der Unterkunft ausgebrochen und hätten sich ausgeweitet. Laut Polizei konnten sich alle Bewohner in Sicherheit bringen und wurden anderweitig untergebracht. Drei Bewohner wurden zwischenzeitlich wegen leichter Rauchgasvergiftungen behandelt. Am frühen Morgen waren die Löscharbeiten nach viereinhalb Stunden beendet. Wie genau es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 22.02.2021 | 07:30 Uhr