Stand: 05.06.2024 08:24 Uhr Lüneburg: Aufbruchserie von Handwerker-Transportern geht weiter

Die Serie von Transporter-Aufbrüchen in Nordostniedersachsen reißt nicht ab: In der Nacht zu Dienstag sind Fahrzeuge von Handwerkern in Lüneburg und Bardowick (Landkreis Lüneburg) aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Diebe Scheiben ein oder schnitten die Seitenbleche der Fahrzeuge auf, um Maschinen und Werkzeuge zu stehlen. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei rät Handwerkern nochmals, die Fahrzeuge auf gesichertem Betriebsgelände abzustellen oder das Werkzeug auszuräumen. Ende Mai waren allein im Landkreis Lüneburg mehr als 30 Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen worden. Letzte Woche hatte es ähnliche Fälle im Landkreis Rotenburg gegeben. Dazu erklärte die Polizei, dass sie von einer professionellen überregionalen Tätergruppe ausgehe.

